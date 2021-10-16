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الجزائر تؤكد ملاحقة فرنسا للاعتراف بجرائمها خلال فترة الاستعمار

04:14 م السبت 16 أكتوبر 2021
الجزائر تؤكد ملاحقة فرنسا للاعتراف بجرائمها خلال فترة الاستعمار

الجزائر

الجزائر- (د ب أ):

أكدت وزارة الاتصال الجزائرية، السبت، أنها ستلاحق فرنسا إلى أن تعترف بمسؤولياتها كاملة عن كل الجرائم التي اقترفتها خلال فترة الاستعمار.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته بالتزامن مع الذكرى الـ 60 لـ "مجازر 17 أكتوبر 1961"، إن "الحفاظ على الذاكرة والدفاع عنها يعد واجبا مقدسا ".

وأضافت: "تحيي بلادنا هذا الأحد الذكرى الستين لمجازر 17 أكتوبر 1961 التي اقترفها البوليس الفرنسي في باريس بكل وحشية وبربرية ضد المهاجرين الجزائريين المسالمين المطالبين بالحرية والسيادة والاستقلال".

وأردفت: "لقد تعرض هؤلاء المدنيون لأبشع صور البطش والتنكيل والتعذيب والاغتيال التي خلفت في يوم واحد 300 شهيد منهم النساء والأطفال والمسنون في بلد يسوق لنفسه بهتانا وزورا دور المدافع عن حقوق الإنسان".

وأشارت إلى أن "التعريف بهذه المحطات التاريخية الخالدة يعد واجبا وطنيا والحفاظ على الذاكرة والدفاع عنها، يعد واجبا مقدسا سنلاحق به فرنسا اليوم وكل يوم إلى أن تعترف بمسؤولياتها كاملة ، وتلتزم بتحمل تبعات كل الجرائم التي اقترفتها ضد الأمة الجزائرية الأصيلة وشعبها الأبيّ".

الجزائر وزارة الاتصال الجزائرية حقوق الإنسان

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