Masrawy logo white

وزيرة الطاقة القبرصية: مذكرة التفاهم مع مصر "حدث مهم" لتعزيز التعاون

04:02 م السبت 16 أكتوبر 2021
وزيرة الطاقة القبرصية: مذكرة التفاهم مع مصر "حدث مهم" لتعزيز التعاون

قبرص

نيقوسيا- (د ب أ):

قالت وزيرة الطاقة القبرصية، ناتاشا بيليدو، السبت، إن مذكرة التفاهم القبرصية-المصرية، حول تحقيق الربط الكهربائي عبر الحدود، تمثل "حدثا مهما" لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة بين البلدين، طبقا لما ذكرته صحيفة "سايبروس ميل" القبرصية.

وفي حديثها في مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم، أوضحت وزيرة الطاقة القبرصية أن مذكرة التفاهم "تؤكد مجددا الروابط القوية بين شعبينا" مشيرة إلى أن البلدين سيتعاونان "عن كثب" خلال عملية التنفيذ.

وقع مذكرة التفاهم وزيرة الطاقة القبرصية ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، في القصر الرئاسي، في إطار مشروع لربط شبكات الكهرباء بين قبرص واليونان ومصر.

قبرص وزارة الطاقة القبرصية ناتاشا بيليدو

الخبر التالى:

شكري: جائحة كورونا اتاحت تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
865

إصابات اليوم

40

وفيات اليوم

781

متعافون اليوم

315842

إجمالي الإصابات

17846

إجمالي الوفيات

266444

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| التموين تصدر بيانا رسميا بشأن "بطاقة تموينية باسم السيسي" في المنيا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا