وزيرة الطاقة القبرصية: مذكرة التفاهم مع مصر "حدث مهم" لتعزيز التعاون

نيقوسيا- (د ب أ):

قالت وزيرة الطاقة القبرصية، ناتاشا بيليدو، السبت، إن مذكرة التفاهم القبرصية-المصرية، حول تحقيق الربط الكهربائي عبر الحدود، تمثل "حدثا مهما" لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة بين البلدين، طبقا لما ذكرته صحيفة "سايبروس ميل" القبرصية.

وفي حديثها في مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم، أوضحت وزيرة الطاقة القبرصية أن مذكرة التفاهم "تؤكد مجددا الروابط القوية بين شعبينا" مشيرة إلى أن البلدين سيتعاونان "عن كثب" خلال عملية التنفيذ.

وقع مذكرة التفاهم وزيرة الطاقة القبرصية ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، في القصر الرئاسي، في إطار مشروع لربط شبكات الكهرباء بين قبرص واليونان ومصر.