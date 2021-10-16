التحالف: تدمير طائرة حوثية مفخخة أطلقت نحو السعودية

الرياض- (د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، السبت، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه جازان.

وأعلن التحالف الأسبوع الماضي سقوط مسيّرة مفخخة على مطار الملك عبدالله بجازان، أطلقتها ميليشيات الحوثي، وكشف التحالف في وقت لاحق عن تدمير مسيّرة مفخخة ثانية، حاولت استهداف المدنيين بالمطار.

وخلال الأيام السابقة، اعترض التحالف عددًا من الهجمات الحوثية بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية باتجاه الأراضي السعودية.