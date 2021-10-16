Masrawy logo white

التحالف: تدمير طائرة حوثية مفخخة أطلقت نحو السعودية

11:22 ص السبت 16 أكتوبر 2021
التحالف: تدمير طائرة حوثية مفخخة أطلقت نحو السعودية

تحالف دعم الشرعية

الرياض- (د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، السبت، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه جازان.

وأعلن التحالف الأسبوع الماضي سقوط مسيّرة مفخخة على مطار الملك عبدالله بجازان، أطلقتها ميليشيات الحوثي، وكشف التحالف في وقت لاحق عن تدمير مسيّرة مفخخة ثانية، حاولت استهداف المدنيين بالمطار.

وخلال الأيام السابقة، اعترض التحالف عددًا من الهجمات الحوثية بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية باتجاه الأراضي السعودية.

تحالف دعم الشرعية اليمن السعودية ميليشيات الحوثي

الخبر التالى:

واشنطن تعرض "تعويضات" على أقارب ضحايا أفغان قُتلوا بغارة أمريكية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
865

إصابات اليوم

40

وفيات اليوم

781

متعافون اليوم

315842

إجمالي الإصابات

17846

إجمالي الوفيات

266444

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • بث مباشر.. السيسي يفتتح مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة بـ 6 أكتوبر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا