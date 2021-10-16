"سبوتنيك إم".. روسيا تخصص لقاحًا للأطفال ضد كورونا
وكالات:
قال مدير مركز جاماليا لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر جينتسبرج، إن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المخصص للأطفال سيحمل اسم "سبوتنيك إم".
وفي وقت سابق قال مساعد وزير الصحة الروسي، أليكسي كوزنتسوف، إن تطعيم المراهقين في حالة تسجيل اللقاح الجديد سيكون طوعيا، فهم يعتزمون القيام بذلك بموافقة الوالدين، أو الممثلين القانونيين لهم، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.
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