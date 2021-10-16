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وزير خارجية الإمارات: العلاقات مع أمريكا تتطور على مختلف الأصعدة

10:28 ص السبت 16 أكتوبر 2021
وزير خارجية الإمارات: العلاقات مع أمريكا تتطور على مختلف الأصعدة

الشيخ عبدالله بن زايد

أبوظبي/ واشنطن- (د ب أ):

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد عمق العلاقات الاستراتيجية الإماراتية الأمريكية.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، السبت، شدد الشيخ عبدالله خلال لقائه مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، على التزام البلدين المشترك بتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة ودعم تطلعات شعوبها في الازدهار والتنمية.

وأشار إلى أن "العلاقات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة تشهد نموا وتطورا مستمرين على مختلف الأصعدة ونتطلع إلى تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويعود بالخير على شعبيهما".

ووفق الوكالة، جرى خلال اللقاء الذي عقد في واشنطن، بحث العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة .

كما بحث وزير خارجية الإمارات ومستشار الأمن القومي الأمريكي الأوضاع في المنطقة وجهود البلدين لتحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار فيها، وتناولا أيضا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الشيخ عبدالله بن زايد وزير خارجية الإمارات امريكا جيك سوليفان

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