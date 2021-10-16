مقتل ثلاثة أشخاص في زلزال ضرب جزيرة بالي الإندونيسية

جاكرتا- (د ب أ):

لقي 3 أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب سبعة بإصابات خطيرة بعدما ضرب زلزال بقوة 8ر4 درجة على مقياس ريختر جزيرة بالي السياحية الإندونيسية اليوم السبت، حسبما قالت وكالة إدارة حالات الطوارئ في البلاد.

وقال المتحدث باسم الوكالة إن الزلزال الذي ضرب المنطقة قبل الفجر تسبب في انهيار بعض المنازل وغيرها من المباني في منطقة كارانجاسيم.

وأفادت الوكالة الجيولوجية الوطنية بأن الزلزال وقع الساعة 0418 بالتوقيت المحلي (1918 من مساء الجمعة بتوقيت جرينتش) وكان مركزه على بعد 8 كيلومترات شمال غرب كارانجاسيم، على عمق 10 كيلومترات.​