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لجنة بـ"الغذاء والدواء الأمريكية" توصي بجرعة معززة من لقاح جونسون آند جونسون

06:27 ص السبت 16 أكتوبر 2021
لجنة بـ"الغذاء والدواء الأمريكية" توصي بجرعة معززة من لقاح جونسون آند جونسون

لقاح جونسون آند جونسون

واشنطن - (د ب أ):
صوتت اللجنة الإستشارية بإدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالإجماع للتوصية بجرعة معززة من لقاح جونسون آند جونسون بعد ما لا يقل عن شهرين من حصول الإنسان على الجرعة الأولى.

وأعلنت شركة جونسون آند جونسون يوم الجمعة أن اللجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية المرتبطة بها والتابعة لإدارة الغذاء والدواء صوتت بالإجماع بواقع 19 صوتا وبدون أي معارضة على منح التفويض بالاستخدام الطارئ للقاحها المضاد لفيروس كورونا للبالغين من عمر 18 عاما ومن هم أكبر بعد ما لا يقل عن شهرين من تناول جرعة اللقاح الذي يتكون من جرعة واحدة فقط.

وجاء قرار اللجنة بناء على نتائج المرحلة الثالثة من التجارب والتي أظهرت أن جرعة معززة زادت الحماية إلى 94% ضد الحالات المتوسطة والحادة/الحرجة من كوفيد-19 في الولايات المتحدة.

وقال بول ستوفيلز، نائب رئيس اللجنة التنفيذية وكبير المسؤولين العلميين في شركة جونسون آند جونسون إن "توصية اليوم قائمة على مجموع الأدلة، حيث توضح البيانات السريرية والواقعية أنه في حين أن الجرعة الواحدة توفر حماية قوية وطويلة الأمد ضد كوفيد-19، فإن إعطاء جرعة معززة بعد التطعيم الأساسي بالجرعة المفردة يزيد من الحماية، بشكل خاص ضد أعراض كوفيد-19".

لقاح جونسون آند جونسون إدارة الغذاء والدواء الأمريكية جرعة معززة كوفيد-19

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