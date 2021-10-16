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الأمن العراقي يعتقل إرهابيين ومروجي مخدرات جنوبي بغداد

01:36 ص السبت 16 أكتوبر 2021
الأمن العراقي يعتقل إرهابيين ومروجي مخدرات جنوبي بغداد

الأمن العراقي

بغداد- (أ ش أ):
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي القبض على إرهابيين إثنين جنوبي بغداد.

وقالت الخلية - في بيان - إن "قيادة عمليات بغداد نفذت عملية امنية في منطقة أقضية اللطيفية بحي الكرار اسفرت عن القاء القبض على ارهابيين اثنين ، وهما من المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤إرهاب".

وبينت، أنه "جرى تسليم جميع الملقى القبض عليهم الى جهات الطلب والاختصاص".​

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الأمن العراقي إرهاب مروجي مخدرات عمليات امنية

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