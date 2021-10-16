الأمن العراقي يعتقل إرهابيين ومروجي مخدرات جنوبي بغداد

بغداد- (أ ش أ):

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي القبض على إرهابيين إثنين جنوبي بغداد.

وقالت الخلية - في بيان - إن "قيادة عمليات بغداد نفذت عملية امنية في منطقة أقضية اللطيفية بحي الكرار اسفرت عن القاء القبض على ارهابيين اثنين ، وهما من المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤إرهاب".

وبينت، أنه "جرى تسليم جميع الملقى القبض عليهم الى جهات الطلب والاختصاص".​