الأمن العراقي يعتقل إرهابيين ومروجي مخدرات جنوبي بغداد
بغداد- (أ ش أ):
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي القبض على إرهابيين إثنين جنوبي بغداد.
وقالت الخلية - في بيان - إن "قيادة عمليات بغداد نفذت عملية امنية في منطقة أقضية اللطيفية بحي الكرار اسفرت عن القاء القبض على ارهابيين اثنين ، وهما من المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤إرهاب".
وبينت، أنه "جرى تسليم جميع الملقى القبض عليهم الى جهات الطلب والاختصاص".
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