مقتل جنديين وإصابة ثلاثة من الجيش التركي في ادلب شمالي سوريا

دمشق - ( د ب أ ):

سقط قتلى وجرحى من القوات التركية في تفجير استهدف رتلا للجيش التركي في محافظة ادلب مساء اليوم الجمعة.

قال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)مساء اليوم الجمعة " قتل جنديان وأصيب ثلاثة أخرون في انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتهم خلال مرور رتل للجيش التركي قرب بلدة معرة مصرين شمالي إدلب خلال توجه الرتل الى منطقة باب الهوى".

وقال سكان محليون في بلدة معرة مصرين لـ د ب أ إن انفجاراً عنيفا جداً هز المنطقة لدى مرور رتل للجيش التركي وقامت عناصر تابعة للجيش الوطني بقطع الطرق وقامت سيارة اسعاف مرافقة للرتل التركي بنقل الجرحى وتوجهت إلى معبر باب الهوى.

وينتشر الجيش التركي في مناطق شمال سورية بعد إطلاق ثلاث عمليات عسكرية سيطر بموجبها الى جانب فصائل تابعة للمعارضة السورية على محافظات ادلب وحلب والرقة والحسكة.