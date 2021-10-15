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السفير الأمريكي في ليبيا يؤكد دعم بلاده لمفوضية الانتخابات

11:10 م الجمعة 15 أكتوبر 2021
السفير الأمريكي في ليبيا يؤكد دعم بلاده لمفوضية الانتخابات

طرابلس - (أ ش أ):

أكد السفير الأمريكي ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاد، اليوم الجمعة، استمرار بلاده في دعمها للمهمة التي تضطلع بها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نيابة عن جميع الليبيين.

وقال نورلاند - خلال لقائه رئيس المفوضية الليبي عماد السايح: "نحن متشجعون لرؤية أن الليبيين حريصون على التصويت ودفع البلاد كافة في الجنوب والشرق والغرب لتكون أقرب إلى الاستقرار والازدهار"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية.

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السفير الأمريكي في ليبيا طرابلس ليبيا المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

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