الولايات المتحدة بصدد تسهيل تدابير السفر في 8 نوفمبر

واشنطن - (د ب أ):

تتأهب الولايات المتحدة لفتح حدودها أمام المسافرين الدوليين الحاصلين على اللقاح اعتبارا من 8 نوفمبر المقبل. تمثل هذه الإجراءات أكبر تغييرات في سياسة السفر الأمريكية منذ الأيام الأولى لتفشي وباء كوفيد -19، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة .

وفي أوروبا ، فرضت حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي في إيطاليا بعضا من أصعب القواعد لمواجهة كوفيد في المنطقة ، بالنسبة للعمال اليوم الجمعة، مما أثار اندلاع احتجاجات متفرقة في جميع أنحاء إيطاليا.

وفي أماكن أخرى، ربما حصل آلاف الأشخاص في بريطانيا على نتائج اختبار غير صحيحة بسبب أخطاء في المختبر ، وفقا للحكومة.

بشكل منفصل، سيتم السماح للمسافرين الحاصلين على اللقاح بالكامل العائدين إلى بريطانيا بإجراء اختبارات التدفق الجانبى السريعة رخيصة الثمن ، مع تخفيف القيود على العديد من الحدود في جميع أنحاء العالم.