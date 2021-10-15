الإمارات تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا بأفغانستان

أبوظبي - (أ ش أ):

أدانت دولة الإمارات بشدة، اليوم الجمعة، التفجير الذي استهدف مسجدا في مدينة قندهار الأفغانية وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام) - أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.