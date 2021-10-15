Masrawy logo white

الإمارات تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا بأفغانستان

07:01 م الجمعة 15 أكتوبر 2021
الإمارات تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا بأفغانستان

وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية

أبوظبي - (أ ش أ):

أدانت دولة الإمارات بشدة، اليوم الجمعة، التفجير الذي استهدف مسجدا في مدينة قندهار الأفغانية وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام) - أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

هذا المحتوى من

وزارة الخارجية الإماراتية الإمارات الإرهاب تفجير إرهابي أفغانستان

الخبر التالى:

النمسا تعتمد أضخم ميزانية أمنية فى تاريخها لمكافحة الارهاب بقيمة 25ر3 مليار يورو

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
865

إصابات اليوم

40

وفيات اليوم

781

متعافون اليوم

315842

إجمالي الإصابات

17846

إجمالي الوفيات

266444

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا