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تدفق الحمم من بركان لا بالما يشتد ويزداد سرعة

06:54 م الجمعة 15 أكتوبر 2021
تدفق الحمم من بركان لا بالما يشتد ويزداد سرعة

الحمم البركانية - ارشيفية

لا بالما - (د ب أ):

أصبح تدفق الحمم البركانية من البركان الثائر في جزيرة لا بالما الإسبانية أكثر عنفا وأسرع بكثير اليوم الجمعة.

وتحدث معهد جزر الكناري للبراكين عن "تسونامي من الحمم البركانية" في ضوء مقطع فيديو مهيب.

ورغم ذلك، شدد الجيولوجي خوسيه مانجاس، الأستاذ في جامعة لاس بالماس دي جران كناريا، على أن هذه الصورة مشوشة إلى حد ما.

ونقلت قناة "آر تي في إي" التلفزيونية الحكومية عنه القول: "في هذه الحالة لا يمكننا الحديث عن تسونامي ولكن عن تدفقات حمم بركانية بدرجة حرارة تزيد عن 1200 درجة مئوية تسري بسرعة كبيرة بسبب التضاريس شديدة الانحدار".

وثار البركان يوم 19 سبتمبر لأول مرة منذ 50 عاما. واشتد عنف الثوران البركاني في الأيام القليلة الماضية، حيث تكرر وقوع انفجارات قذفت الحمم المنصهرة في الهواء، وتصاعدت أعمدة الدخان على ارتفاع عدة كيلومترات في السماء.

ويشير المتخصصون إلى أنه ما زال من غير الممكن التكهن بموعد انتهاء الثوران البركاني.

واستمرت عدة زلازل صغيرة إلى متوسطة القوة تصل قوتها إلى 5ر4 درجة على مقياس ريختر في هز الجزيرة بسكانها البالغ عددهم 85 ألف نسمة.

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