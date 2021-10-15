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١٠٠ ألف حجز في دقائق.. تركي آل الشيخ: مسيرة موسم الرياض ضخمة وتتعدى الخيال

05:35 م الجمعة 15 أكتوبر 2021
١٠٠ ألف حجز في دقائق.. تركي آل الشيخ: مسيرة موسم الرياض ضخمة وتتعدى الخيال

تركي آل الشيخ

وكالات:

وعد رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، بعروض مميزة وافتتاح "مبهر" في موسم الرياض، المقرر افتتاحه ٢٠ أكتوبر الجاري.

وكتب آل الشيخ، في تغريدات على "تويتر"، أن "مسيرة افتتاح موسم الرياض... ضخمة وتتعدى الخيال في أرض المسيرة جنب البوليفارد".

وأضاف أن "الفنان العالمي بيتبول سيحيي حفلة كبيرة على مسرح الافتتاح... وفيها مفاجآت ما تتفوت … الوعد يوم ٢٠ اكتوبر ان شاءالله".

وأوضح أن "الحجز تعدى ال ١٠٠ الف في دقائق ... لهالدرجة مشتاقين للحياة الطبيعية".

وكشف منذ أيام، أن موسم الرياض الماضي وصل الدخل المباشر وغير المباشر 6 مليارات ريال وسط إنفاق 3.1 مليار

.وعلق آل الشيخ على تلك الأرقام في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "تعلمت من سيدي الله يحفظه، أن لغة الأرقام هي الأهم.. ولأن طموحنا عال و بإنفاق أقل، نتوقع نتجاوز هذا الرقم بإذن الله هذا الموسم بهمة إخواني وخواتي السعوديين".

في حين تستعد العاصمة السعودية لإطلاق موسم الرياض 2021، تحت شعار "تخيل أكثر"، يوم 20 أكتوبر الجاري، بمساحة تصل إلى 5.4 مليون متر مربع.

ويتواجد في موسم الرياض 14 منطقة للترفيه تضم 7500 فعالية، وممشى بطول 3 كيلومترات، وأكثر من 200 مطعم ومقهى ومتجر، و4 مسارح، وأرينا عالمية، و500 لعبة إلكترونية، و9 استوديوهات عالمية.

تركي آل الشيخ موسم الرياض الهيئة العامة للترفيه السعودية

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