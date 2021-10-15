مئات الفلسطينيين يتظاهرون في غزة دعما للأسرى في سجون إسرائيل



غزة - (د ب أ):

تظاهر مئات الفلسطينيين في شمال قطاع غزة اليوم الجمعة دعما للأسرى في سجون إسرائيل في ظل إضراب العشرات منهم عن الطعام.

ورفع المتظاهرون بدعوة من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" صورا للأسرى والأعلام الفلسطينية، ولافتات تتضمن مطالبات بالإفراج عنهم ووقف إجراءات التضييق بحقهم.

وأكد عضو المكتب السياسي لحماس سهيل الهندي خلال التظاهرة، أن قضية الأسرى الفلسطينيين "خط أحمر"، مشددا على أن الحركة "لن تسمح للاحتلال أن يتفرد بأسير أو تنظيم لأنها قضية جامعة".

وجدد الهندي التأكيد على سعي الفصائل الفلسطينية للإفراج عن جميع الأسرى عبر عمليات تبادل، داعيًا الجماهير الفلسطينية والعربية والمنظمات الحقوقية وأحرار العالم إلى الوقوف إلى جانب الأسرى ومساندتهم.

يأتي ذلك فيما أكدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي في بيان مشترك، على "عدم السماح للاحتلال بالاستفراد بأي أسير أو فصيل داخل السجون، وأن جميع الأسرى موحدون في معركة الدفاع عن حقوقهم".

وحذرت الحركتان إسرائيل من "اختبار صبر الشعب الفلسطيني ومقاومته، وإن المساس بالأسرى وإيذاءهم هو مساس بأبناء شعبنا كافة، وعلى الاحتلال أن يتحمل النتائج المترتبة عن هذه السياسة الحمقاء التي قد تقود المنطقة نحو انفجار واسع".

كان رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس أعلن أول أمس الأربعاء، أن 250 أسيرا في سجون إسرائيل من حركة الجهاد الإسلامي، أعلنوا بدء الإضراب المفتوح عن الطعام.

وذكر فارس خلال مؤتمر صحفي في رام الله، إن الخطوة تأتي "احتجاجا على سلسلة العقوبات والإجراءات التنكيلية التي فرضتها إدارة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى" عقب فرار ستة أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع مطلع الشهر الماضي.

يشار إلى أن إسرائيل تعتقل أكثر من أربعة آلاف أسير فلسطيني بعضهم مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاما.