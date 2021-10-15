أفغانستان: ارتفاع عدد ضحايا تفجير مسجد قندهار إلى 106 أشخاص

كابول - أ ش أ

أعلن مسئول بوزارة الصحة الأفغانية، ارتفاع أعداد ضحايا تفجير مسجد مكتظ بالمصلين أثناء تأديتهم صلاة الجمعة بمدينة "قندهار" جنوبي البلاد إلى 33 شخصا و73 مصابا.

ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة باللغة الإنجليزية دون مزيد من التفاصيل.. فيما لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن التفجير حتى الآن.

يذكر أن تنظيم داعش الإرهابي أعلن مسئوليته عن تفجير مماثل وقع بمسجد في ولاية قندوز يوم الجمعة الماضي كان يتواجد بداخله مصليين شيعيين وراح ضحيته 46 شخصا، حيث عادة ما يستهدف التنظيم الأقلية الشيعية في البلاد.