مفوضية اللاجئين تدعو الدول إلى تسريع إجراءات لم شمل أسر اللاجئين الأفغان

جنيف - أ ش أ

دعت المتحدث باسم المفوضية العليا لشئون اللاجئين شابيا مانتو، الدول الى تسهيل وتسريع إجراءات لم شمل العائلات الأفغانية الذين تركت عائلاتهم فى أفغانستان أو الذين نزحوا فى جميع أنحاء المنطقة واعطاء الاولوية لهذه الإجراءات.

وقالت مانتو - في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة بجنيف - إن التطورات السياسية الأخيرة فى أفغانستان لم تؤد الى نزوح واسع النطاق عبر الحدود فإن العديد من اللاجئين الأفغان وطالبي اللجوء الموجودين من قبل لا يزالون منفصلين عن أسرهم بسبب عدم إمكانية الوصول الى إجراءات لم شمل الأسرة.

وأضافت أنه في حين أن العديد من البلدان لديها أطر قانونية محددة توفر لم شمل عائلات اللاجئين وتقدم ضمانات واعفاءات محددة الا ان المفوضية تشعر بالقلق من أن العديد من اللاجئين الأفغان قد يواجهون عقبات ادارية كبيرة في أعمال هذا الحق القانوني.

وأشارت إلى أن بعض هذه العوائق تشمل التكاليف الباهظة وأوقات الانتظار الطويلة ومتطلبات التوثيق غير المرنة ونوهت إلى أنه مع إغلاق العديد من السفارات والقنصليات في أفغانستان فإن العديد من اللاجئين يواجهون الان أيضا صعوبة فى الوصول الى الوثائق ذات الصلة وتقديمها.

وأشارت أن المنظمة تشجع الدول على تطبيق معايير ليبرالية وإنسانية في تحديد أفراد الأسرة المؤهلين مع مراعاة التكوينات والهياكل الأسرية المتنوعة واشارت الى ان العديد من أولئك الذين يسعون الى لم شملهم مع أحبائهم فى بلدان ثالثة سيكونون مؤهلين فى السياق الحالى كلاجئين وسيكونون مؤهلين لجميع ضمانات حماية اللاجئين.

مانتو قالت ان مفوضية اللاجئين تقترح اتباع نهج أكثر واقعية ومرونة بما في ذلك من خلال استخدام أساليب المعالجة المبتكرة والمقابلات عن بعد ولفتت الى أنه فى حين أن عمليات لم شمل الأسر تختلف عن برامج إعادة توطين اللاجئين إلا أن خطط لم شمل الأسرة يمكن أن تكمل البرامج الإنسانية من خلال تسهيل الدخول الامن والقانونى للاجئين الى بلدان أخرى والمساعدة في التخفيف من لجوء اللاجئين الى الرحلات المحفوفة بالمخاطر وغير النظامية ومساعدة اللاجئين على الوصول الى الحماية والحلول طويلة الأجل .