الأمم المتحدة توجه لجنة خبراء لمراقبة الانتخابات المحلية في فنزويلا

نيويورك - أ ش أ

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، استجابة لدعوة من المجلس الانتخابي الوطني في فنزويلا، قرارا بإرسال لجنة خبراء تابعة لها لمراقبة الانتخابات الإقليمية والمحلية بفنزويلا المقرر إجراؤها في 21 نوفمبر المقبل.

وجاء في بيان صحفي أصدره مركز إعلام الأمم المتحدة بأن اللجنة الأممية سوف تزود الأمين العام بتقرير داخلي مستقل حول سير الانتخابات بشكل عام.

وفريق الخبراء الانتخابيين التابع للأمم المتحدة هو أحد الأنواع المختلفة للمساعدة الانتخابية التي قد تقدمها الأمم المتحدة للدول الأعضاء بناء على طلبها، وعلى عكس بعثات الأمم المتحدة لمراقبة الانتخابات، التي تتطلب تفويضا محددا من قبل مجلس الأمن أو الجمعية العامة، لا تصدر لجان الخبراء الانتخابيين بيانات عامة تقييمية حول سير العملية الانتخابية أو نتائجها //بحسب البيان//.

في السياق ذاته، أعلن الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر الماضي قرارا بنشر بعثة تابعة له لمراقبة انتخابات فنزويلا.