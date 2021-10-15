انتخاب ماليزيا لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

كوالالمبور - أ ش أ

أعلن رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، انتخاب بلاده لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة المقبلة اعتبارا من عام 2022.

وقال رئيس الوزراء الماليزي، حسبما ذكرت وكالة (برناما) الماليزية،" في الوقت الذي تضع فيه دولنا الأساس للتعافي المستدام والشامل للجميع ما بعد جائحة كورونا، يجب أن تظل حقوق الإنسان في صميم كل جهودنا من أجل الإنسانية".

وأشار إلى أن ماليزيا مستعدة للقيام بدور نشط في تيسير عمليات التصالح والتعاون وتوافق الرأي على الصعيد الدولي، قائلا "ستعمل ماليزيا عن كثب مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل دفع جدول الأعمال العالمي لحقوق الإنسان، على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".