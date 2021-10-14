جيش نيجيريا يعلن وفاة زعيم داعش في غرب أفريقيا

لاجوس - (د ب أ):

قال الجيش في نيجيريا إن زعيم تنظيم داعش الإرهابي في غرب أفريقيا، أبو مصعب البرناوي، قد توفي.

وأعلن رئيس هيئة أركان الدفاع في الجيش النيجيري الجنرال لاكي إيرابور النبأ في العاصمة أبوجا اليوم الخميس، لكنه لم يكشف كيفي ومتى توفي البرناوي.

ولم يتسن التحقق من صحة النبأ بشكل مستقل.

كان الجيش النيجيري نشر في السابق معلومات عن مقتل زعماء ميليشيات، ثبت فيما بعد أنها غير صحيحة.

وخرج تنظيم داعش في إقليم غرب أفريقيا من رحم حركة بوكو حرام الإسلامية المتشددة، في أغسطس من عام 2016.

وتورطت الحركتان في قتال دموي في نيجيريا ومنطقة غرب أفريقيا، مما خلف الكثير من القتلى والنازحين في أنحاء الإقليم.