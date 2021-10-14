بايدن: أمريكا ستتبرع لإفريقيا بـ 17 مليون جرعة من لقاح جونسون

واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إدارته ستتبرع بـ 17 مليون جرعة أخرى من لقاح جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا للاتحاد الإفريقي، بعد انتقادات تعرضت لها واشنطن، بأن الولايات المتحدة لم تتحلى بما يجب من سخاء في مثل هذا الظرف.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إعلان بايدن جاء خلال اجتماع عقد اليوم الخميس مع رئيس كينيا أوهورو كينياتا بالبيت الأبيض.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، طلب عدم الكشف عن هويته، إن من المتوقع أن يتم تسليم شحنات جونسون آند جونسون، وهو من جرعة واحدة، خلال الأسابيع المقبلة.

ويأتي هذا التبرع إضافة لالتزام تم بالفعل بتقديم 50 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا للاتحاد الإفريقي الذي يتولى توزيع اللقاحات نيابة عن الولايات المتحدة.

وعبر كينياتا عن شكره لبايدن على كرمه وقال إن الولايات المتحدة بذلت أقصى جهودها لمساعدة بلاده وإفريقيا من أجل الحصول على اللقاحات.

وانتقدت منظمات صحية الولايات المتحدة لاحتفاظها بكميات من اللقاحات، والجرعات المعززة من أجل الأمريكيين، في وقت يواصل فيه الفيروس المميت هجومه الشرس على أجزاء كثيرة من العالم.

وكان كينياتا صرح في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في يوليو الماضي بأن بلاده كانت "ضحية لنوع من تأميم اللقاحات تعرضنا له خلال فترة كوفيد الخاصة هذه"، وأنه يجب البحث عن سبل لتعزيز الإنتاج المحلي من اللقاحات ردا على ذلك.