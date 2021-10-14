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الرئيس الجزائري يعزي جيش بلاده إثر العملية الإرهابية بالقرب من الحدود الغربية

11:09 م الخميس 14 أكتوبر 2021
الرئيس الجزائري يعزي جيش بلاده إثر العملية الإرهابية بالقرب من الحدود الغربية

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

الجزائر - (أ ش أ):

قدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، تعازيه لجيش بلاده ولأسرة الرقيب صراوي سيف الدين، الذي استشهد في انفجار لغم تقليدي الصنع بالقرب من الحدود الغربية للبلاد.

وفي تغريدة له على صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، كتب تبون: "أعزي نفسي والجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني وأسرة شهيد الواجب الوطني الرقيب صراوي سيف الدين الذي تعرض مع رفاقه الأشاوس لاعتداء إرهابي جبان على حدودنا الغربية".

وأضاف الرئيس الجزائري : "رحم الله الشهيد وأسكنه فسيح جناته ودعواتي بالشفاء لرفيقيه، العريف الأول زبيري أحمد والعريف سفاري عبد الحق".

كان الجيش الجزائري قد أعلن استشهاد رقيب وإصابة اثنين من صفوفه إثر تعرض دورية لحرس الحدود إلى انفجار لغم خلال مهمة استطلاعية لها بالقرب من الحدود الغربية للبلاد.

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عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري عملية إرهابية

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