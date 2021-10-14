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كبير الأطباء في بريطانيا يحذر من فيروس "كوفيد" هذا الشتاء

09:45 م الخميس 14 أكتوبر 2021
كبير الأطباء في بريطانيا يحذر من فيروس "كوفيد" هذا الشتاء

فيروس كورونا

لندن - (أ ش أ):

حذر كبير الأطباء في بريطانيا كريس ويتي، من أن هيئة الرعاية الصحية ستواجه شتاءً "صعبًا للغاية"، وعيد ميلاد قاتم؛ في ظل ارتفاع حالات كوفيد-19 إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، وفي الوقت الذي تكافح فيه كوفيد-19 والإنفلونزا والفيروسات الأخرى ومشاكل الشتاء الصحية المعتادة.

وقال ويتي - في تصريحات للمؤتمر السنوي للكلية الملكية للأطباء الممارسين في ليفربول نقلتها صحيفة "إكسبريس" البريطانية - إن فكرة نهاية فيروس كورونا عام 2021 حلم مستحيل، وسيكون فصل الشتاء صعبا بشكل استثنائي على هيئة الرعاية الصحية، بسبب انتشار الفيروس.

وأضاف البروفيسور ويتي - عقب تسجيل المملكة المتحدة 42776 إصابة بالفيروس وهو أعلى مستوى خلال ثلاثة أشهر بزيادة 7% مقارنة بالأسبوع الماضي - "أعتقد أن ما نحن واثقون منه هو النهاية الأفضل، بأن ما واجهناه من أخطاء في الشتاء الماضي لن يتكرر، باستثناء متغيرات المرض، ونثق في قدرة دفاعاتنا، وبذلك فالمخاطر النهائية أقل بكثير."، مشيدا بالأطباء وعملهم الجاد "المتميز" على مدار العامين الماضيين.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا كوفيد 19 بريطانيا

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