البيت الأبيض: بايدن يلتقي بابا الفاتيكان في روما نهاية الشهر

واشنطن - (د ب أ):

أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي بابا الفاتيكان فرنسيس الأول في روما قبل قمة مجموعة العشرين، نهاية تشرين أول/أكتوبر الجاري.

وأوضح البيت الأبيض أن بايدن وقرينته سيلتقيان البابا في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، مشيرا إلى أن القضايا التي سيبحثها الجانبان تشمل احترام حقوق الإنسان ومكافحة جائحة كورونا وأزمة المناخ والفقر.

تجدر الإشارة إلى أن بايدن هو أول كاثوليكي يحكم الولايات المتحدة بعد الرئيس الراحل جون كنيدي، وكان يؤكد دائما أن الإيمان ساعده على تجاوز مآسٍ شخصية.

وتابع البيت الأبيض أن من المنتظر أن يتم الإعلان لاحقا عن معلومات بشأن لقاءات محتملة سيعقدها بايدن مع زعماء على هامش قمة العشرين.

يذكر أن بايدن سيتوجه بعد قمة العشرين إلى جلاسكو في اسكتلندا للمشاركة في قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب26).

وكان بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلنا مؤخرا، بعد الخلاف الشديد بين البلدين حول قضية الغواصات، اعتزامهما اللقاء في أوروبا نهاية تشرين أول/أكتوبر الجاري، لكنهما لم يحددا ما إذا كان اللقاء سيتم في روما على هامش قمة العشرين.