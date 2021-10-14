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الصحة العالمية: 86 % من إصابات كورونا في إفريقيا تمر دون ملاحظة

07:25 م الخميس 14 أكتوبر 2021
الصحة العالمية: 86 % من إصابات كورونا في إفريقيا تمر دون ملاحظة

منظمة الصحة العالمية

كيب تاون - (د ب أ):

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس إن حوالي 86 % من إصابات كورونا في إفريقيا تمر دون أن يلاحظها أحد.

وتقدر المنظمة عدد حالات الإصابة في القارة بـ 59 مليونا، بما يزيد بمقدار أكثر من سبعة أمثال الحالات التي تم تسجيلها بالفعل.

وأوضحت المنظمة أن العدد الكبير للحالات التي لم يتم تسجيلها يمكن تفسيره بحقيقة أن الهيئات الصحية تركز حتى الآن على فحص الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض، وهو ما أدى إلى عدم تسجيل جزء كبير من الحالات.

وقالت المدير الإقليمي للمنظمة في أفريقيا، ماتشيديسو موتي: "لا نزال نتحرك بصورة عشوائية في عدد كبير للغاية من المجتمعات في إفريقيا بسبب محدودية الفحوص... يمكن أن يكون ما نراه مجرد الشق الظاهر من الحالات".

وأضافت منظمة الصحة العالمية أنه لم يتم إجراء سوى 70 مليون اختبار كورونا فقط حتى الآن في القارة، التي يقطنها 3ر1 مليار نسمة.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا إفريقيا

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