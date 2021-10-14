تسجيل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا في أمريكا.. وارتفاع الحصيلة ببريطانيا

عواصم عالمية - (أ ش أ):

واصلت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد في الارتفاع على مستوى العالم، حيث جرى تسجيل حتى اللحظة 239 مليونا و341 ألفا و545 إصابة، أما حالات الوفاة فسجلت 4 ملايين و877 ألفا و533 شخصا.. في وقت برزت أعداد الإصابات اليومية في الولايات المتحدة؛ لتسجل 88 ألفا و612 حالة جديدة بإجمالي حالات 44 مليونا و671 ألفا و658 إصابة، لتظل أمريكا تحافظ على صدارتها للدول الأكثر تضررا من كورونا.

في حين شهدت الحصيلة ارتفاعا ملحوظا لإصابات كورونا اليومية في بريطانيا وإيطاليا اللتين تجاوزتا مستوى 38 ألف حالة، فيما شهدت البرازيل وإيران انخفاضا حادا في معدلات الإصابات اليومية، حيث لامستا سقف 11 ألف إصابة جديدة آخر 24 ساعة، بينما سجلت رومانيا أعلى معدل إصابات يومية منذ تفشي الفيروس لديها متجاوزة 16 ألف حالة جديدة.

وبالنسبة لأوروبا، أظهرت أحدث البيانات الحكومية البريطانية تسجيل 38 ألفا و32 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة. كما تم تسجيل 112 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس؛ وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 8 ملايين و272 ألفا و883 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات التي حدثت في غضون 28 يومًا من ثبوت الإصابة إلى 138 ألفا و38 حالة وفاة.

وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 38 حالة وفاة، و 2535 إصابة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية. ووفقا لما نقلته وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية عن البيانات الصادرة عن الوزارة، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في إيطاليا منذ بداية تفشي الوباء إلى 131 ألفًا و421 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي الإصابات المسجلة خلال تلك الفترة 4 ملايين و707 آلاف و87 إصابة.

وفي رومانيا، شهدت البلاد أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء تفشي الوباء، إذ أعلنت السلطات الصحية هناك تسجيل 16 ألفًا و383 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليون و 414 ألفًا و647 مُصابًا على مستوى البلاد.

وذكرت وزارة الصحة الرومانية - في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني - أن حصيلة الوفيات في البلاد ارتفعت إلى 40 ألفًا و 765 حالة وفاة عقب تسجيل 304 حالات وفاة جديدة على مدار أمس.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المتعافين من المرض بلغ الآن مليونا و210 آلاف و494 شخصًا على مستوى البلاد منذ بدء تفشي الوباء.

أما في اليونان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 2601 إصابة جديدة بكورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 687 ألفًا و278 إصابة.

وأفادت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، في نسختها باللغة الإنجليزية، نقلًا عن المنظمة الوطنية للصحة العامة، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 15 ألفًا و289 حالة عقب تسجيل 46 وفاة جديدة على مدار أمس. كما أشارت إلى أن عدد المرضى الذي يخضعون للرعاية الصحية في وحدات الرعاية المركزة وتم وضعهم تحت أجهزة التنفس الصناعي يبلغ حاليًا 347 مريضًا.

وأعلنت السلطات الصحية في أيرلندا تسجيل 1627 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 409 آلاف و648 حالة إصابة على مستوى البلاد. وأفادت صحيفة "ذا جورنال" الأيرلندية عبر موقعها الإلكتروني نقلًا عن هيئة خدمات الصحة الأيرلندية بأن حصيلة الوفيات بلغت 5306 حالات وفاة. وأضافت أن عدد الأشخاص الذين يخضعون للرعاية الصحية في المستشفيات يبلغ حاليًا 415 أشخاص من بينهم 70 حالة في وحدات الرعاية.

كما أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية تسجيل 40 حالة وفاة مرتبطة بكورونا في المستشفيات الفرنسية خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في فرنسا إلى 118 ألفا و78 حالة. وأوضحت الهيئة عبر موقعها الرسمي أنه تم تسجيل 3 آلاف و964 إصابة جديدة بكورونا على مدار أمس ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 7 ملايين و 164 ألفًا و924 إصابة على مستوى البلاد.

وفي إسبانيا، أعلنت السلطات الصحة تسجيل 27 حالة وفاة و1529 إصابة جديدة، ترتفع بها إجمالي الوفيات إلى 86 ألفا و869 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و980 ألفا و206 إصابة.

وفي ألمانيا، أبلغ معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية وغير المعدية عن 12382 إصابة جديدة بـ كورونا خلال اليوم الواحد . واضاف ان معدل الاصابة خلال اسبوع 67.0 في ألمانيا ، لافتا أن معهد روبرت كوخ قد صرح بأن قيمة الإصابات الجديدة لكل 100،000 نسمة اسبوعيا عند 67.0. وأضاف في اليوم السابق كانت القيمة 65.4 ، قبل أسبوع كانت 62.6 (الشهر السابق: 81.1). فيما أبلغت السلطات الصحية في ألمانيا عن 12382 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد واشار انه قبل أسبوع ، كانت القيمة 11644 إصابة. وبحسب المعلومات الجديدة ، تم تسجيل 72 حالة وفاة في أنحاء ألمانيا خلال 24 ساعة يشار انه قبل أسبوع كان هناك 68 حالة وفاة. جدير بالذكر أن إجمالي معدل الاصابات قد سجل أربعة ملايين 342،640 إصابة تم اكتشافها بفيروس كورونا منذ بداية الوباء.

وفي صربيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 6 آلاف و 786 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليون و 31 ألفا و و 283 حالة. وذكرت وزارة الصحة الصربية في بيان عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 8 آلاف و 946 حالة وفاة عقب تسجيل 54 حالة وفاة على مدار أمس. كما أشارت إلى أن عدد الذين يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات يبلغ الآن 6 آلاف و 643 مريضًا من ينهم 286 شخصًا تم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي.

وآسيويا، في الهند، أعلنت السلطات الصحة تسجيل 222 حالة وفاة، و17 ألفا و 905 حالات إصابة جديدة، لترتفع بها إجمالي الوفيات إلى 451 ألفًا و189 حالة، إجمالي الإصابات إلى 34 ملايين وألفًا و743 إصابة.

كما سجلت أذربيجان خلال الـ24 ساعة الماضية 1448 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 496 ألفًا و780 مصابًا على مستوى البلاد. وأفادت وكالة أنباء (تريند) الأذرية، نقلًا عن مجلس الوزراء، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 6 آلاف و720 حالة وفاة عقب تسجيل 11 وفاة جديدة على مدار أمس. وأضافت أيضًا أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليًا 476 ألفا و229 شخصًا فور تسجيل 847 حالة تعافي جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

في اليابان، أعلنت السلطات الصحة تسجيل 28 حالة وفاة، 673 حالة إصابة جديدة، ترتفع بها إجمالي الإصابات إلى مليون و713 ألفا و343 حالة، وإجمالي الوفيات إلى 18 ألفا و3 حالات وفاة.

وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية 223 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"بالإضافة إلى 11 ألفا و964 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأضافت وزارة الصحة الإيرانية في بيانها اليومي -بحسب ما نقلت وكالة أنباء /إرنا/ الإيرانية اليوم الخميس- ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 5 ملايين 754 ألفا و47 شخصا. واجتازت إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس داخل إيران 123 ألفا و 498 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة في سنغافورة استمرار ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" المسجد، حيث سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 2932 إصابات جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 99 ألفًا و 430 حالة إصابة. وقالت وزارة الصحة - في بيانها الذي أوردته صحيفة "سترايت تايمز" السنغافورية- إن شخصين توفيا بسبب مضاعفات الإصابة بكوفيد-19، ما رفع عدد الوفيات في البلاد إلى 207 حالة وفاة.

وحذرت السلطات من أن البلاد ستشهد موجة كبيرة من إصابات فيروس كورونا مع انتقال البلاد إلى مرحلة التعايش مع الفيروس. وفي المجمل، سجلت البلاد حتى الآن 138 ألفًا و 327 شخصًا.

وفي أمريكا الجنوبية، أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 5 آلاف و786 خلال ال 24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 3 ملايين و 732 ألفًا و 429 حالة إصابة، كما تم تسجيل 411 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 282 ألفًا و 773 حالة.

وفي البرازيل، أعلن المجلس الوطني لأمانات الصحة البرازيلي تسجيل 316 حالة وفاة، و11 ألفًا و 569 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، على مستوى البرازيل، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا للبيانات الواردة على موقع المجلس على الإنترنت، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في البرازيل منذ بداية تفشي الوباء إلى 601 ألفًا و574 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي الإصابات المسجلة خلال تلك الفترة 21 مليون و 597 ألفا و949 إصابة.

وفي أمريكا الشمالية، سجلت وزارة الصحة الأمريكية 88 ألفا و612 حالة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 44 مليونا و671 الفا و 658 حالة، كما تم تسجيل 1887 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 719 الفا و 725 حالة.

وفي كندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3295 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الاصابات إلى مليون و 678 ألفا و 468 حالة ، كما سجلت 36 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 28 الفا و420 شخصا.