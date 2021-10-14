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هيئة الدواء الأوروبية تفحص عقارا جديدا مضادا لكورونا

07:21 م الخميس 14 أكتوبر 2021
هيئة الدواء الأوروبية تفحص عقارا جديدا مضادا لكورونا

أمستردام - (د ب أ):

بدأت هيئة الدواء الأوروبية فحص عقار جديد مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وطورت شركة الأدوية السويدية البريطانية أسترازينيكا الدواء المركب إيفوشيلد (أي زد دي 7442)، الذي يهدف إلى منع الإصابات بكوفيد- 19 بين البالغين، حسبما أعلنت الهيئة الأوروبية في أمستردام اليوم الخميس.

وأشارت بيانات الاختبار الأولية إلى أن العقار فعال في الحماية من المرض.

ويواصل الخبراء حاليا تقييم البيانات الواردة من الفحوص ودراسة مميزات العقار وعيوبه.

وبحسب الهيئة الأوروبية، لم تتقدم الشركة المصنعة بعد بطلب للحصول على الموافقة لتداول العقار في السوق الأوروبية.

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