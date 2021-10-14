اتهام ألماني لشركات طيران بنقل لاجئين غير شرعيين عبر بيلاروس إلى الاتحاد الأوروبي

برلين - (د ب أ):

اتهم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس شركات طيران بنقل لاجئين غير شرعيين إلى الاتحاد الأوروبي عبر بيلاروس.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد"، قال السياسي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الخميس:" يصل يوميا مئات الأشخاص اليائسين إلى مطار مينسك، فقد استدرجهم (الرئيس البيلاروسي ألكسندر) لوكاشينكو بوعود كاذبة من أجل أن يرسلهم بعد ذلك إلى الاتحاد الأوروبي في رحلة خطيرة وغير شرعية".

ورأى ماس أن الشركات التي تقل هؤلاء إلى الاتحاد الأوروبي، جعلت من نفسها عونا للرئيس البيلاروسي، وقال :" يجب على هذه الشركات أن تسأل نفسها إذا كانت تريد أن تكون جزءا من عصابة تهريب دولية عديمة الضمير تحت قيادة لوكاشينكو وأن تسأل نفسها عن العواقب التي يمكن تتعرض لها".

وأعلن ماس أنه سيناقش هذه القضية مع زملائه وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم يوم الاثنين المقبل.

كان لوكاشينكو أعلن في أيار/مايو الماضي أنه سيتوقف عن منع المهاجرين من مواصلة رحلتهم من بلاده صوب بولندا ودول البلطيق، في رد فعل منه على العقوبات الأوروبية المشددة على بلاده.

ويتهم الاتحاد الأوروبي لوكاشينكو بنقل أشخاص بطريقة منظمة من مناطق أزمات إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ما جعل بولندا وليتوانيا ولاتفيا تشدد تأمين الحدود.

وبحسب الشرطة الاتحادية الألمانية، فقد وصل عدد الأشخاص الذين دخلوا ألمانيا منذ آب/أغسطس الماضي بشكل غير مسموح به إلى أكثر من 4300 شخص وذلك عبر خط الهروب الجديد الرابط بين بيلاروس وبولندا.

وينحدر هؤلاء الأشخاص بالدرجة الأولى من العراق وسورية واليمن وإيران، ووصل أغلب هؤلاء الأشخاص إلى ولايات براندنبورج و سكسونيا ومكلنبورج-فوربومرن.