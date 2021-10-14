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الجيش اللبناني يعلن القبض على 9 أشخاص بينهم سوري متورطين بأحداث الطيونة

06:26 م الخميس 14 أكتوبر 2021
الجيش اللبناني يعلن القبض على 9 أشخاص بينهم سوري متورطين بأحداث الطيونة

الجيش اللبناني

وكالات:

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، القبض على 9 أشخاص بينهم سوري، متورطين بأحداث الطيونة، لافتًا إلى أنه جرت اتصالات مع المعنيين لاحتواء الوضع.

وقال بيان للجيش اللبناني، اليوم الخميس إنه "أثناء توجّه عدد من المحتجين إلى منطقة العدلية للاعتصام، حصل اشكال وتبادل لإطلاق النار في منطقة الطيونة- بدارو، ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح. على الفور، عزّز الجيش انتشاره في المنطقة، وسير دوريات راجلة ومؤللّة، كما دهم عدداً من الأماكن بحثاً عن مطلقي النار، وأوقف تسعة أشخاص من كلا الطرفين بينهم سوري. بوشرت التحقيقات مع الموقوفين باشراف القضاء المختص".

وأجرت قيادة الجيش اتصالات مع المعنيين من الجانبين لاحتواء الوضع ومنع الانزلاق نحو الفتنة، وتجدد القيادة تأكيدها عدم التهاون مع أي مسلح، فيما تستمر وحدات الجيش بالإنتشار في المنطقة لمنع تجدد الاشتباكات.

الجيش اللبناني أحداث الطيونة لبنان

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