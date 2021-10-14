وزيرة إماراتية: 22 مليار درهم حجم الإنفاق على مشروعات الفضاء

دبي - (د ب ا):

قالت سارة الأميري وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، إن دولة الإمارات تستهدف تنمية قدرات شبابها للبدء في مشاريع بمجال الفضاء، مشيرة إلى أن حجم الإنفاق في قطاع الفضاء الإماراتي تجاوز الـ22 مليار درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم) خلال السنوات القليلة الماضية، 50% منها من القطاع الخاص.

وأضافت الأميري، خلال مؤتمر حول الإستثمار في الفضاء اليوم الخميس، إن مشروع الإمارات لاستكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات داخل المجموعة الشمسية، الذي تم الإعلان عنه قبل أيام، هو محطة تاريخية في قطاع الفضاء الإماراتي ستشكل حافزاً نوعياً لجذب استثمارات محلية وإقليمية وعالمية متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة المتصلة بصناعات الفضاء إلى دولة الإمارات.

وأكدت الأميري أهمية الزخم الذي يحدثه المشروع الجديد في استدامة النمو في قطاع الصناعات والابتكارات والتقنيات الفضائية التي تفتح الباب أمام استثمارات واعدة في هذا المجال في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأمر الذي تنعكس نتائجه إيجاباً على نمو مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتة إلى أن سقف التحدي دائماً يرتفع في دولة الإمارات.

وأشارت إلى أهمية دور الكوادر الشابة المتخصصة في قطاع الفضاء في ترغيب الطلاب في المدارس والجامعات بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتحفيز شغفهم العلمي والمعرفة.

وأكدت أن الدولة بكل مؤسساتها عملت كفريق واحد على إنجاح تحدي مشروع الفضاء لاستكشاف المريخ الذي أوصل مسبار الأمل بنجاح إلى الكوكب الأحمر، وهو ما حفز أجيالاً جديدة على خوض ميادين البحوث والتطوير والتكنولوجيا المتقدمة.