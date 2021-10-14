رئيس وزراء لبنان: أحداث الطيونة اليوم تؤكد أننا نطلق النار على أنفسنا

وكالات:

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أن الأحداث التي شهدتها الطيونة بلبنان اليوم دليلا قاطعا على إطلاق اللبنانيين النار على أنفسهم، مؤكدا على أن أخر اتصال له بالجيش حول أحداث هناك جاء مطمئن جدا، ولافتا إلي استكمال التحقيق في مرفأ بيروت.

وقال ميقاتي خلال مقابلة أجرها مع صحيفة النهار اللبنانية، اليوم الخميس "الأحداث التي جرت في الطيونة اليوم أكدت أننا لا نلقى النار سوى على انفسنا"، ومستعينا بالتشبيهات " نحن مريض ينزف، وبعد تشكيل الحكومة دخلنا غرفة الطوارىء، وفي غرفة العمليات تلقينا الرصاص والـ(آر. بي.جي)".

وأكد رئيس الوزراء اللبناني، أنه تواصل مع الجيش الذي طمئنه باستقرار الأمور "اتّصالاتي الأخيرة مع الجيش تُفيد بتحسن الوضع الأمني في الشارع"، و متابعا "غداً ستعود الحياة إلى طبيعتها ولا بدّ من التركيز على الوعي السياسي".

وحول استكمال التحقيقات في انفجار المرفأ، شدد ميقاتي على استكمالها، قائلا " نحن باقون في الحكومة والمعالجة الهادئة لقضية التحقيق في انفجار بيروت جارية".