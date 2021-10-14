الرئيس اللبناني معلقا على أحداث الطيونة: غير مقبولة ولن نسمح بتكرارها

وكالات:

استنكر الرئيس اللبناني، ميشال عون، ما شهدته منطقة الطيونة من أحداث إطلاق نار أودى بحياة 6 أشخاص، لافتًا إلى أن ما حدث "غير مقبول"، وأن السلطات اللبنانية لن تسمح بتكراره تحت أي ظرف.

وقال عون، في كلمة متلفزة، اليوم الخميس إن "ما حدث اليوم غير مقبول والدولة تضمن حرية التعبير عن الرأي ولكن ليس بنصب المتاريس والمواقف التصعيدية".

وأضاف أنه "لن نسمح بتكرار أحداث الطيونة تحت أي ظرف والقوى العسكرية والأمنية ستقوم بواجباتها وحماية الأمن والاستقرار والسلم الأهلي".