Masrawy logo white

حركة النهضة التونسية ترفض حكومة نجلاء بودن وتعتبرها "حكومة الأمر الواقع"

05:38 م الخميس 14 أكتوبر 2021
حركة النهضة التونسية ترفض حكومة نجلاء بودن وتعتبرها "حكومة الأمر الواقع"

حركة النهضة التونسية

تونس - (د ب أ):

أعلنت حركة النهضة الإسلامية، أكبر الأحزاب التونسية، اليوم الخميس رفضها للحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن بسبب ما اعتبرته خروقات دستورية رافقت تكوينها.

ووصفت الحركة في بيان لها اليوم عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، الحكومة بـ"حكومة الأمر الواقع وحكومة الأمر 117 اللادستوري"، في إشارة إلى الأمر الذي أصدره الرئيس قيس سعيد وأوقف بموجبه العمل بمعظم مواد الدستور ليحتكر بذلك السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وقال الحزب إن "فقدان الشرعية سيضاعف من التحديات والعراقيل أمام الحكومة في تعاطيها مع الشأن الوطني وتعاملها مع الشركاء الدوليين".

وتتهم الحركة وحلفاءها في البرلمان المجمد الرئيس سعيد بتدبير انقلاب على الدستور واحتكار السلطات فيما يقول سعيد إنه لجأ الى المادة 80 من الدستور لإعلان التدابير الاستثنائية وحماية الدولة من "خطر داهم" وتلبية إرادة الشعب.

حركة النهضة التونسية نجلاء بودن الأحزاب التونسية

الخبر التالى:

الرئيس اللبناني معلقا على أحداث الطيونة: غير مقبولة ولن نسمح بتكرارها

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
857

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

419

متعافون اليوم

314116

إجمالي الإصابات

17765

إجمالي الوفيات

264764

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا