"النهضة" التونسية ترفض حكومة نجلاء بودن وتعتبرها "حكومة الأمر الواقع"

تونس- (د ب أ):

أعلنت حركة النهضة، أكبر الأحزاب التونسية، الخميس، رفضها للحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن بسبب ما اعتبرته خروقات دستورية رافقت تكوينها.

ووصفت الحركة في بيان لها اليوم عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، الحكومة بـ"حكومة الأمر الواقع وحكومة الأمر 117 اللادستوري"، في إشارة إلى الأمر الذي اصدره الرئيس قيس سعيد وأوقف بموجبه العمل بمعظم مواد الدستور ليحتكر بذلك السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وقال الحزب "إن فقدان الشرعية سيضاعف من التحديات والعراقيل أمام الحكومة في تعاطيها مع الشأن الوطني وتعاملها مع الشركاء الدوليين".

وتتهم الحركة وحلفاءها في البرلمان المجمد الرئيس سعيد بتدبير انقلاب على الدستور واحتكار السلطات، فيما يقول الأخير إنه لجأ إلى المادة 80 من الدستور لإعلان التدابير الاستثنائية وحماية الدولة من "خطر داهم" وتلبية إرادة الشعب.