حزب القوات اللبنانية: "السلاح المنفلت" هو السبب الرئيس لاشتباكات بيروت
04:10 م الخميس 14 أكتوبر 2021
بيروت- (بي بي سي):
أرجع حزب القوات اللبنانية الاشتباكات التي شهدتها بيروت صباح اليوم إلى ما وصفه بـ" السلاح المنفلت".
وكان حزب الله وحركة أمل قد اتهما حزب القوات بالاعتداء المسلح على أنصار لهما ما أسفر عن الاشتباكات التي أودت بحياة 6 أشخاص.
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