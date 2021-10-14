Masrawy logo white

حزب القوات اللبنانية: "السلاح المنفلت" هو السبب الرئيس لاشتباكات بيروت

04:10 م الخميس 14 أكتوبر 2021
حزب القوات اللبنانية: "السلاح المنفلت" هو السبب الرئيس لاشتباكات بيروت

اشتباكات بيروت

بيروت- (بي بي سي):

أرجع حزب القوات اللبنانية الاشتباكات التي شهدتها بيروت صباح اليوم إلى ما وصفه بـ" السلاح المنفلت".

وكان حزب الله وحركة أمل قد اتهما حزب القوات بالاعتداء المسلح على أنصار لهما ما أسفر عن الاشتباكات التي أودت بحياة 6 أشخاص.

هذا المحتوى من

BBC
اشتباكات بيروت تظاهرات لبنان قصر العدل تبادل اطلاق نار الجيش اللبناني حزب القوات اللبنانية حركة أمل حزب الله

الخبر التالى:

"النهضة" التونسية ترفض حكومة نجلاء بودن وتعتبرها "حكومة الأمر الواقع"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
857

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

419

متعافون اليوم

314116

إجمالي الإصابات

17765

إجمالي الوفيات

264764

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا