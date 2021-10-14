القاهرة- ( د ب أ):

تتابع مصر بقلق بالغ تطورات الوضع فى لبنان، وتأسف لما شهدته الساحة اللبنانية من أحداث اليوم الخميس .

وبحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة أحمد حافظ، تدعو مصر تدعو كافة الأطراف اللبنانية إلى ضبط النفس، والابتعاد عن العنف تجنباً لشرور الفتنة، وإعلاء المصلحة الوطنية العليا للبنان وشعبه فى إطار الالتزام بمحددات الدستور والقانون بما يصون استقرار البلاد وأمنها ويحفظ مقدرات شعبها الشقيق ويخرجه من دائرة الأزمات المفرغة.

وأكد المتحدث أن على الحكومة ومؤسسات الدولة الاضطلاع بمسؤولياتها فى إدارة البلاد وحل الأزمات واستعادة الاستقرار حتي يتمكن المجتمع الدولي من مساعدة لبنان على المضي قدماً صوب مستقبل أفضل.

كانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت، في حصيلة رسمية غير نهائية، أن عدد ضحايا الاشتباكات المؤسفة التي شهدتها بيروت وضواحيها بلغ 6 قتلى و32 جريحا من بينهم اثنان في حالة حرجة.

وقال وزير الداخلية اللبنانية بسام مولوي، إن القتلى والجرحى سقطوا في إطلاق نار في بيروت خلال احتجاجات للمطالبة برحيل المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

وقال مولوي ، في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الاستثنائي لمجلس الأمن المركزي ، إن "الإشكال بدأ باطلاق النار، من خلال القنص، وأصيب أول شخص في رأسه وهذا الأمر غير مقبول، واطلاق النار على الرؤوس يعد أمرا خطيرا جدا".