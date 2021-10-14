رئيس وزراء التشيك يتلقى جرعة لقاح ثالثة ضد فيروس كورونا

براغ- (د ب أ):

تلقى رئيس الوزراء التشيكي أندري بابيس جرعة ثالثة معززة من لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وقال بابيس (67 عاما)، الخميس، إن "التطعيم هو الحل الوحيد لحماية الأرواح"، مضيفا أن أكثر من 340 ألف شخص من كبار السن في البلاد لم يتلقحوا بعد.

وفي الوقت نفسه، أعلن بابيس أنه سوف يتم تقليص فترة صلاحية نتائج الاختبار السلبي لكورونا لتشجيع المزيد من الأشخاص على التطعيم.

تأتي الخطوة فيما ترتفع الإصابات بفيروس كورونا مجددا في جمهورية التشيك. وأظهرت أحدث بيانات وزارة الصحة تسجيل 69 إصابة جديدة لكل 100 ألف شخص على مدار السبعة أيام الماضية. وبلغ إجمالي الإصابات بكوفيد-19 مليونا و705 آلاف و532، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.

ومنذ بدأت الجائحة جرى تسجيل أكثر من 30 ألفا و500 حالة وفاة على صلة بكورونا في التشيك.