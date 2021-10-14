فرنسا: لابد من التحقيق في "مرفأ بيروت" بطريقة مستقلة ومحايدة

باريس- (أ ف ب):

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إنه لابد أن يكون القضاء اللبناني قادرا على التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بطريقة مستقلة ومحايدة.

ووقع إطلاق نار في بيروت يوم الخميس أسفر عن مقتل خمسة على الأقل من الشيعة اللبنانيين، فيما قالت السلطات إنه هجوم استهدف محتجين كانوا متجهين للمشاركة في احتجاج دعت له جماعة حزب الله للمطالبة بعزل قاضي التحقيق في انفجار المرفأ.