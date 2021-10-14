الحرب في سوريا: 4 قتلى في هجوم جوي إسرائيلي على مواقع عسكرية بريف حمص

دمشق- (بي بي سي):

قال ناشطون سوريون ووسائل إعلام حكومية إن هجوما جويا إسرائيليا استهدف بالأمس واقع عسكرية سورية في ريف حُمص وسط سوريا.

وكان التلفزيون الحكومي السوري قد قال إن الهجوم استهدف برجا للاتصالات وبعض النقاط المحيطة في محيط مدينة تدمر شرقي سوريا وتسبب بمقتل جندي سوري وإصابة آخرين.

إلا أن المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض ومقره بريطانيا قال إن الهجوم أسفر عن مقتل 4 سوريين "يعملون لصالح حزب الله اللبناني والميليشيات التابعة لإيران".

ولم يصدر بعد أي تعليق من قبل إسرائيل على تلك الأنباء، إلا أنه يعتقد أن الجيش الإسرائيلي شن المئات من الغارات داخل الأراضي السورية على أهداف تابعة لحزب الله والجماعات المسلحة الموالية لإيران.