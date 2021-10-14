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بالفيديو- إطلاق نار كثيف بمحيط قصر العدل في بيروت

10:39 ص الخميس 14 أكتوبر 2021
بالفيديو- إطلاق نار كثيف بمحيط قصر العدل في بيروت

قصر العدل

وكالات:

شهد محيط قصر العدل في بيروت، وتحديدا منطقة الطيونة حيث يتجمع مناصرو "حزب الله" و"حركة أمل" للتوجه نحو الاعتصام الذي يقام ضد القاضي طارق البيطار، إطلاق كثيف للنار.

وأفادت قناة "الجديد" اللبنانية باستنفار شديد لدى مناصري حركة أمل وحزب الله بعد إطلاق النار من أحد الأبنية، فيما حضرت سيارات الإسعاف بعد ورود معلومات عن سقوط عدد من الإصابات.

كما أرسل الجيش اللبناني تعزيزات كبيرة باتجاه منطقة الطيونة بعد تبادل لإطلاق النار بين مسلحين بمنطقة الطيونة.

اطلاق نار قصر العدل بيروت لبنان الشرطة اللبنانية حزب الله حركة أمل طارق البيطار الجيش اللبناني

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