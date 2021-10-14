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الأمم المتحدة: إيصال الإمدادات الإنسانية إلى تيجراي "مقيد بشدة"

10:20 ص الخميس 14 أكتوبر 2021
الأمم المتحدة: إيصال الإمدادات الإنسانية إلى تيجراي "مقيد بشدة"

أوتشا

نيويورك- (د ب أ):

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن الوضع في الجزء الشمالي من إثيوبيا متقلب ولا يمكن التنبؤ به.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك القول إن إيصال الإمدادات الإنسانية إلى تيجراي لا يزال "مقيّدا بشدة" عبر طريق الوصول الوحيد البري من منطقة أفار.

وبحسب الأمم المتحدة، دخلت منذ 12 يوليو حوالي 900 شاحنة إلى تيجراي، وهو ما يمثل 14% فقط مما هو مطلوب لدخول المنطقة.

وقال دوجاريك: "في حين أن الزيادة في عدد الشاحنات يشكل تطورا إيجابيا، إلا أنه لا يزال غير كافٍ، بالنظر إلى أن 100 شاحنة في اليوم تحتاج إلى الوصول إلى تيجراي لتلبية الاحتياجات الإنسانية."

وأكد أن الأمم المتحدة تدعو بشكل عاجل جميع الأطراف إلى السماح بالوصول المستمر دون عوائق لجميع الناس في تيجراي وأمهرة وأفار.

وأشار إلى قيام العديد من شركاء الأمم المتحدة بتخفيض أو إيقاف البرامج بشكل كبير "لأن الوقود والنقود والإمدادات إما قد استنفدت أو تواجه نقصا حادا."

الأمم المتحدة أوتشا الإمدادات الإنسانية إلى تيجراي ستيفان دوجاريك

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