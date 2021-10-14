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جونز هوبكنز: 239 مليونًا حصيلة إصابات كورونا حول العالم.. والولايات المتحدة الأكثر إصابة

07:54 ص الخميس 14 أكتوبر 2021
جونز هوبكنز: 239 مليونًا حصيلة إصابات كورونا حول العالم.. والولايات المتحدة الأكثر إصابة

أرشيفية

(/أ ش أ/)

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 239 مليونا و125 ألفا و787 حالة.

وأوضحت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم الخميس، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و873 ألفا و511 وفاة.

وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 6ر44 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34 مليون إصابة، لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 5ر21 مليون حالة.

هذا المحتوى من

Asha
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