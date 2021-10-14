Masrawy logo white

سوريا: قصف صاروخي في محيط مدينة تدمر الأثرية

12:54 ص الخميس 14 أكتوبر 2021
سوريا: قصف صاروخي في محيط مدينة تدمر الأثرية

قصف صاروخي في محيط مدينة تدمر الأثرية

دمشق - ( د ب أ)

تعرضت مناطق جنوب مدينة تدمر وسط سورية لقصف صاروخي الأربعاء.

وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "سلاح الجو السوري تصدى لصواريخ أطلقت باتجاه منطقة تدمر قادمة من منطقة التنف التي تسيطر عليها القوات الأمريكية على الحدود السورية العراقية وأسقطت عددا منها".

وقال سكان محليون إنهم "سمعوا انفجارات قوية وشاهدوا أضواء صواريخ تنفجر في الجو".

وأكد السكان لـ (د.ب.أ) أن الدفاعات الجوية في مطار التيفور العسكري ومضادات الدفاع الجوي الموجودة في محيط تدمر أطلقت عشرات الصواريخ لمواجهة القصف الصاروخي الصادر من منطقة التنف.

من جانبها أكدت مصادر في المعارضة لـ (د.ب.أ) أن مطار التيفور العسكري الذي يعد أكبر القواعد للقوات الإيرانية في سوريا تعرض لقصف صاروخي من قوات التحالف.

وكان مطار التيفور تعرض في الثامن من الشهر الجاري لقصف جوي من قبل قوات التحالف أصيب خلاله ستة جنود مع بعض الخسائر المادية، بحسب مصدر عسكري سوري.

قصف صاروخي مدينة تدمر الأثرية سوريا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
857

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

419

متعافون اليوم

314116

إجمالي الإصابات

17765

إجمالي الوفيات

264764

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • الأرصاد تعلن توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا