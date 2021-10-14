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الجزائر تنفي تمويل ميليشيات مسلحة في مالي

12:01 ص الخميس 14 أكتوبر 2021
الجزائر تنفي تمويل ميليشيات مسلحة في مالي

الجزائر

الجزائر - (د ب أ)

فندت الخارجية الجزائرية اليوم الأربعاء، الادعاءات التي تداولتها وسيلة إعلام أجنبية حول "تمويل مزعوم من قبل الجزائر لميليشيات بمالي".

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية في تصريح لوسائل إعلام محلية إن "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وقد صدرت عن وسيلة إعلامية معروفة بولائها لمصالح المديرية العامة للأمن الخارجي التابعة للاستخبارات الفرنسية التي يقودها السفير السابق بالجزائر، برنار إيميي".

وأضاف: "الأمر يتعلق بتلاعب فاضح ومشين من طرف عربي بلد جار والذين يتحكمون في دمية بائسة تنشر في مدونة خاصة بالمرتزقة".

كانت تقارير زعمت دخول الجزائر في مفاوضات مع السلطات في مالي لتمويل جزء من اتفاق الحكومة المالية مع مجموعة فاجنر الروسية.

الجزائر الخارجية الجزائرية ميليشيات مسلحة مالي

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