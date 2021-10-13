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رئيس وزراء إسبانيا يزور لا بالما وسط استمرار تدفق الحمم البركانية

10:51 م الأربعاء 13 أكتوبر 2021
رئيس وزراء إسبانيا يزور لا بالما وسط استمرار تدفق الحمم البركانية

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

مدريد - (د ب أ)

قام رئيس الوزراء الإسباني بيدور سانشيز اليوم الأربعاء مجددا بزيارة جزيرة لا بالما، التي تشهد ثوران بركان منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

وخلال الزيارة الرابعة التي يقوم بها سانشيز للجزيرة منذ ثورة البركان، قال رئيس الوزراء إن الحكومة قدمت بالفعل 10 ملايين يورو (58ر11 مليون دولار) مساعدات طارئة، وإنه تم تخصيص 214 مليون يورو إضافية لشراء مساكن وإصلاح البنية التحتية، على سبيل المثال.

وأضاف: "لكنني اطلب الصبر، لأننا لا نستطيع القيام بأي شيء حتى يصبح البركان خامدا".

ولكن الخبراء أبلغوا سانشيز أنه لا توجد مؤشرات على أن تدفق الحمم البركانية سيتوقف.

وبعد عمليات أمس الأول الاثنين، يصل إجمالي الأشخاص الذين جرى إجلاؤهم من منازلهم إلى أماكن آمنة بسبب البركان إلى سبعة آلاف.

بيدور سانشيز بركان لا بالما الحمم البركانية اسبانيا

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