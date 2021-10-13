كندا تُقر البيان المشترك لمجموعة العشرين بشأن التجارة والاستثمار

كندا - (أ ش أ)

اختتمت وزيرة الأعمال الصغيرة وترويج الصادرات والتجارة الدولية الكندية، ماري نج، مشاركتها في الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين للتجارة والاستثمار في سورينتو، بإيطاليا، حيث أقرت البيان المشترك لمجموعة العشرين بشأن التجارة والاستثمار.

وذكر بيان صادر من الخارجية الكندية أن كندا وأعضاء مجموعة العشرين الآخرين أقروا بيانا مشتركا بشأن التجارة والاستثمار يعزز التزامهم بدعم انتعاش اقتصادي عالمي قوي من الوباء وتقوية نظام التجارة الدولية القائم على القواعد والذي يضع منظمة التجارة العالمية في صميمه.

وفي الاجتماع، شاركت الوزيرة نج في المناقشات المتعلقة بدعم الشركات التي تسعى إلى التوسع في الأسواق الدولية، بما في ذلك دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تعتبر حيوية للنمو الاقتصادي.

كما رحبت بتأييد أعضاء مجموعة العشرين لمجموعة أدوات السياسة التطوعية لمساعدة الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة على التغلب على تحديات التحولات الرقمية.

وفيما يتعلق بموضوع التجارة والصحة، أكدت الوزيرة نج على أولوية كندا لتعزيز قدرة نظام التجارة الدولية على الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة العالمية الحالية والمستقبلية وتحسين مرونة سلاسل التوريد العالمية الحيوية.