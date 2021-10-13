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شكري يعقد جلستي مباحثات مع سيناتور أمريكي والمبعوث الأممي لسوريا غدًا

09:00 م الأربعاء 13 أكتوبر 2021
شكري يعقد جلستي مباحثات مع سيناتور أمريكي والمبعوث الأممي لسوريا غدًا

وزير الخارجية سامح شكري

مصر - (أ ش أ)

يعقد وزير الخارجية سامح شكري، غداً الخميس، جلسة مباحثات مع السيناتور روبرت مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي الذى يقوم بزيارة الى القاهرة.
ومن المقرر أن يتناول اللقاء العلاقات المصرية الأمريكية بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
كما يستقبل وزير الخارجية جير بيدرسون مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا.

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