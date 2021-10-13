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الجزائر تتهم إسرائيل ودولة أخرى بالتخطيط لعمل مسلح داخل البلاد

08:19 م الأربعاء 13 أكتوبر 2021
الجزائر تتهم إسرائيل ودولة أخرى بالتخطيط لعمل مسلح داخل البلاد

الجزائر تتهم إسرائيل ودولة أخرى بالتخطيط لعمل مسلح

الجزائر - (د ب أ)

قال التلفزيون الحكومي في الجزائر إن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني أفشلت مخطط مؤامرة تعود بوادره إلى عام 2014 بمساعدة من "الكيان الصهيوني" ودولة أخرى من شمال أفريقيا.

وأوضح التلفزيون أن هذا المخطط كان يستهدف تنفيذ عمل مسلح داخل التراب الجزائري بالتواطؤ من الداخل لأطراف يتبنون النزعة الانفصالية في إشارة إلى حركة استقلال منطقة القبائل " الماك" التي صنفتها الدولة حركة إرهابية.

ونوه أن سيكشف خيوط هذه المؤامرة بالأدلة الدامغة المشفوعة باعترافات عناصر هذه المجموعة الإرهابية الذين جرى توقيفهم بحر هذا الأسبوع خلال ريبورتاج سيبث مساء اليوم بعنوان "سقوط خيوط الوهم".

يشار إلى أن الجزائر قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في 24 أغسطس الماضي على خلفية ما تسميه " استمرار عملياتها العدائية" ضدها.

الجزائر اسرائيل الأمن الوطني الجزائري العمليات الإرهابية

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