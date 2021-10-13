بعد اكتشاف إصابة.. الكونغو الديمقراطية تطلق حملة تطعيم ضد إيبولا

كيب تاون - (د ب أ)

أطلقت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الأربعاء، حملة تطعيم ضد إيبولا بعد اكتشاف إصابة جديدة بالفيروس المميت في إقليم نورث كيفو.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية إرسال نحو 1000 جرعة لقاح إلى الإقليم الواقع شرقي البلاد، حيث تم تسجيل الإصابة يوم السبت الماضي.

وهذه أول حالة إصابة مؤكدة بالإيبولا، منذ الإعلان بشكل رسمي عن تفش حديث في إقليم "نورث كيفو" في مايو الماضي.

وتم اكتشاف الحالة الجديدة وهي لطفل صغير وقد فارق الحياة، يوم الأربعاء الماضي، بعد أن ظهرت عليه أعراض، شبيهة بالإيبولا، قبل ذلك بوقت قصير.

وجاءت الإصابة بالقرب من بلدة "بيني" وهي مركز تجاري، له علاقات وثيقة مع رواندا وأوغندا المجاورتين.

وذكرت المنظمة أن "بيني" شهدت إصابات بإيبولا في الماضي، وكان آخرها تفش للمرض استمر بين عامي 2018 و2020.

وخلال العامين، تم اكتشاف حوالي 3500 إصابة، توفي منها 2299 .

يشار إلى أن الإصابة بالإيبولا عادة ما تؤدي إلى ارتفاع شديد في درجة الحرارة ونزيف داخلي وغالبًا الوفاة، وفي عامي 2014 و2015، حدث أكبر تفش للمرض في غرب إفريقيا وأسفر عن أكثر من 11 ألف حالة وفاة.