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للقاء الأصدقاء والشركاء.. وزير الخارجية الإماراتي يعلن عن زيارة مرتقبة لإسرائيل

07:17 م الأربعاء 13 أكتوبر 2021
للقاء الأصدقاء والشركاء.. وزير الخارجية الإماراتي يعلن عن زيارة مرتقبة لإسرائيل

وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد

وكالات

أعلن وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد آل نهيان، الأربعاء إنه سيزور إسرائيل قريبًا للقاء "الأصدقاء والشركاء".

وأكد بن زايد، أن بلاده راضية عن علاقاتها المتنامية مع إسرائيل، في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه يتوق للقاء يجمع السلطات الإسرائيلية مع السلطات الفلسطينية، منوها إلى أن بلاده ستشجع هذا المسعى بصورة كبيرة.

وتابع خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري خارجية إسرائيل وأمريكا، أنه لا يمكن الحديث عن سلام في المنطقة في غياب حوار بين إسرائيل والفلسطينيين.

ويستضيف وزير الخارجية أنتوني بلينكن اجتماعا ثلاثيا مع نظيريه الإسرائيلي يائير لابيد والإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في وزارة الخارجية.

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